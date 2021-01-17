Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает "нервная погода"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Нервная погода" прогнозируется на европейской части России в течение недели, сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу. Диапазон температуры в течение недели будет больше 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик), нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза, а уже в пятницу придет оттепель. Температура будет подниматься до 4 градусов тепла.

"Днем в четверг температура начнет просто очень быстро ползти вверх. Уже к пятнице ночные температуры будут около минус 5, по области - до минус 7, а днем уже оттепель. Будет даже до плюс 4 градусов доходить. По предварительным расчетам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов", - отметил он.