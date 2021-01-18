Le Monde: медагентство ЕС могло подвергнуться давлению при апробации вакцины Pfizer

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) могло подвергнуться давлению при утверждении вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Об этом сообщила газета Le Monde.

"Документы о вакцинах от коронавируса, украденные в результате кибератаки на Европейское агентство по лекарственным препаратам и затем попавшие в интернет, показывают давление, с которым столкнулось ведомство в целях скорейшего одобрения вакцины Pfizer-BioNTech", - отмечает издание, которому "удалось ознакомится с частью этих документов".

"По крайней мере пять электронных писем позволяют говорить о давлении, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от коронавируса", - указывает газета. Так, "в беседе от 12 ноября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис настаивала на том, чтобы "все страны ЕС получили вакцину одновременно", она также советовала "не принуждать страны применять национальные процедуры, так как это может привести к задержкам в процессе утверждения вакцины".

Le Monde также подчеркивает, что "19 ноября высокопоставленный сотрудник ЕМА упомянул телефонную конференцию с ЕС, которая прошла "в довольно напряженной атмосфере". Это, как отмечает газета, "дает представление о том, что может ждать ЕМА, если ожидания не оправдаются". "На следующий день во время беседы с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник сказал, что удивлен тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца года (Pfizer-BioNTech и Moderna)", - пишет газета.

Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило о факте кибератаки 9 декабря. По его данным, злоумышленники получили доступ к информации, связанной с лекарствами и вакциной от коронавируса, принадлежащей третьим сторонам. Пострадавшие компании были уведомлены об инциденте. 12 ноября в ЕМА сообщили, что некоторые данные о препаратах и вакцинах от коронавируса, украденные в результате кибератаки, попали в интернет.