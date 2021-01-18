Исполком ВОЗ рассмотрит подготовку к новым пандемиям

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Борьба с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и подготовка к новым чрезвычайным ситуациям значатся среди ключевых тем в повестке дня открывающейся в понедельник 148-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До 26 января входящие в Исполком представители 34 стран, включая Россию, уделят внимание также таким актуальным для человечества проблемам, как растущая устойчивость болезнетворных микробов к лекарствам, меры противодействия выпуску фальсифицированной медицинской продукции, ликвидация полиомиелита, программа в области иммунизации до 2030 года.

Дискуссия будет проходить в формате телеконференции ввиду санитарных ограничений, связанных с пандемией.

Как отмечается в докладе генерального директора ВОЗ, который опубликован в преддверии сессии и станет на ней предметом обсуждения, кризис вокруг COVID-19 и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения "показали, что мир по-прежнему не способен принимать эффективные меры готовности, прогнозирования, предотвращения, реагирования и ликвидации" вспышек болезней и пандемий. Подчеркивается, что хотя об опасности кризисов, подобных COVID-19, "было известно, надлежащие меры для их ограничения не принимались". Как считают в ВОЗ, "риски возникновения в будущем аналогичной или еще более серьезной чрезвычайной ситуации вполне реальны".

"За последние 100 лет не было более крупного кризиса в области общественного здравоохранения с точки зрения темпов распространения и тяжести последствий, чем пандемия COVID-19", - говорится в опубликованном к сессии проекте программного бюджета ВОЗ на 2022-2023 годы. Общая сумма бюджета, согласно этому документу, должна составить $6,1 млрд, что на 5% больше, чем на 2020-2021 годы. При этом предложено на 30% увеличить финансирование подготовки к чрезвычайным ситуациям и на 17% - объем средства, направляемых на оперативное выявление таких ситуаций и реагирование на них.

Исполком ВОЗ является руководящим органом организации, осуществляющим управление между ежегодными сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения и оказывающим ей консультативную помощь и общее содействие в работе. Следующая, 74-я сессия Всемирной ассамблеи запланирована на 24 мая - 1 июня 2021 года. Исполком на своем нынешнем заседании должен утвердить ее повестку дня и сроки проведения.