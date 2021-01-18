Неделя памяти Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Седьмая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января, сообщила пресс-служба организатора акции - Российского еврейского конгресса (РЕК).

"В этом году "Неделя памяти" откроется новой выставкой "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленной центром "Холокост" при участии РЕК. Она будет представлена 18 января в Российском академическом молодежном театре. <...> Выставка включает личные истории жертв, спасенных и их спасителей, показывает масштабы и особенности Холокоста на территории именно нашей страны, рассказывает о подвиге Красной армии в освобождении нацистских лагерей и гетто, о подвиге советских врачей, которые вернули к жизни обессиленных узников Аушвица и других лагерей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экспозиция состоит из 18 стендов, а при ее подготовке были использованы документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции, Швейцарии.

Главным мероприятием Недели памяти станет вручение премии "Хранитель памяти" в московском музыкальном театре "Геликон-опера", которое состоится 27 января. "Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже 90 памятников жертвам Холокоста", - сообщает РЕК.

Мероприятия акции

В этот же день, 27 января, в Совете Федерации РФ будет представлена выставка израильского мемориала "Яд Вашем" "Лучи света: Судьба женщины в годы Холокоста". Открытие пройдет при участии РЕК и Женской лиги РЕК. Выставка рассказывает о судьбах еврейских женщин в годы Холокоста, об их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости.

В неделю памяти в социальных сетях вновь пройдет акция "Мы помним"/"We remember". Принять в ней участие может любой пользователь социальных сетей. Для этого нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках "Мы помним"/"We remember", и выложить эту фотографию у себя на странице с хештегами #мыпомним #weremember.

Также в рамках "Недели памяти" 18 января в Центре им. Вс. Мейерхольда состоится показ музыкального перформанса в постановке Евгении Беркович "Черная книга Эстер". В ходе акции запланированы научно-практическая конференция в РГГУ, онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный литовским Праведникам народов мира, презентация книги "Цыганская трагедия" и показ спектакля театра "Ромэн" "Луна - сестра печали" в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе, образовательный спецкурс "Еврейские поэты-фронтовики" и онлайн-лаборатория проекта "Вернуть достоинство", онлайн-акция посольства Израиля и Российского еврейского конгресса "Помним вместе" и образовательные вебинары для школьников.

О Неделе памяти Холокоста

"Задача "Недели памяти" - больше, чем поминовение уничтоженных в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения и памяти Праведникам народов мира. Наша цель (и я сейчас говорю о нас как об обществе и даже человечестве) - сделать невозможным повторение подобной трагедии, такого зверства. А этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их пособниками. Во многом благодаря масштабным мероприятиям "Недели памяти" трагедия, пережитая нашим народом в годы войны, становится не только известна все большему числу людей, но и воспринимается ими как общечеловеческое потрясение, что называется - сердцем", - считает президент РЕК Юрий Каннер, которого цитирует пресс-служба организации.

Организаторами "Недели памяти", помимо РЕК, стали правительство Москвы, центр "Холокост" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России. Часть мероприятий акции при этом пройдет в сетевом режиме из-за пандемии коронавируса. Так, именно в режиме онлайн церемонию вручения премии "Хранитель памяти" смогут посмотреть ветераны войны и узники концлагерей и гетто, которых из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не стали собирать на очном мероприятии.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он был установлен в память о том, что в этот день в 1945 году Красная Армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.