В СК предложили ужесточить уголовную ответственность для физлиц

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью газете "Известия", опубликованном 18 января.

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать - если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. <...>. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - отметила Леоненко изданию.

Кроме того, СК РФ предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба. В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. "Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество", - добавила Леоненко.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По мнению замглавы СК РФ, это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.