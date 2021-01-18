В Якутии стартовал чемпионат WolrdSkills среди оленеводов и рыбаков

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Региональный конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди оленеводов и рыбаков начался в Нижнеколымском районе на севере Якутии. Об этом сообщила ТАСС методист Арктического колледжа народов севера Христина Христенко.

"Соревнования проходят по площадкам: "Оленевод - механизатор", "Обработчик рыбы", "Технология содержания оленей". Конкурсанты должны определить экстерьер, дать полную характеристику оленя: к какой половозрастной группе относится, оценить упитанность, определить на глаз приблизительную массу. Участники распределены по трем возрастным категориям - школьники, студенты и пенсионеры", - рассказала Христенко, отметив, что олени прибыли в поселок Черский из отдаленной кочевой родовой общины "Турваургин".

По словам Христенко, конкурс состоится и по компетенции "Эксплуатация и обслуживание технических средств". В частности, участники покажут навыки по вождению и ремонту снегоходов. "Впервые в истории конкурса проводим соревнования по обработке рыбы. Конкурсантам предстоит показать мастерство в обработке рыбы чешуйчатых пород, изготовлении фарша из щуки, филе мороженой селедки в вакуумной упаковке, строганины", - добавила Христенко.

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2016 года. Международные соревнования молодых оленеводов планировалось провести в Нижнеколымском районе в апреле 2020 года, однако их отменили из-за ситуации с распространением коронавируса. Участники соревнований из регионов России и Норвегии должны были состязаться в надевании упряжи, плетении чаута (современного аркана) и оказании экстренной медицинской помощи в условиях тундры. Конкурс планировалось провести в тундре возле села Колымское. Ожидалось, что его участниками станут эксперты и студенты из колледжа оленеводства в Каутокейно (губерния Финнмарк в Норвегии).