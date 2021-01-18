В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 18 января. Спасатели в понедельник объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 18 января 2021 года", - сообщили в центре.

Спасатели не исключают вероятности повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабо укрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек, снежных заносов и переметов на автодорогах. Помимо этого, спасатели предупреждают о возможной деформации и разрушении ледового поля припая Охотского моря.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, в течение дня в Ольский, Омсукчанский и Северо-Эвенский городские округа придут метель и северо-восточный ветер с почти ураганной скоростью - 30 м/с.

Метели начались в Магаданской области с 11 января. В регион со стороны Охотского моря пришел снежный циклон. Спасатели время от времени объявляли штормовые предупреждения. Сейчас в регионе, в том числе в перечисленных районах, пасмурная, но спокойная погода. Ветер слабый, местами снег. Температура воздуха в Магадане минус 18 градусов.