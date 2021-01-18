В акватории Берингова моря на Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Синоптики Камчатки ожидают волны высотой до 8-9 м в акватории Берингова моря на Камчатке, из-за чего в территориальных водах объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 18 января в Беринговом море, в районах: 11270 (Карагинский муниципальный район),11280 (Олюторский муниципальный район), 11290 (Алеутский муниципальный район) ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 19 января. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении ведомства.

Южные районы Камчатки находятся в зоне влияния тихоокеанского циклона. 16 января атмосферный вихрь принес на полуостров снег, метель и штормовой ветер. В краевой столице Камчатки облачно, скорость ветра - около 13 м/с. Отменены занятия у младшеклассников первой смены в школах Петропавловска-Камчатского, вылеты четырех рейсов местных авиалиний задержаны по метеоусловиям. В горных районах края объявлена лавинная опасность.