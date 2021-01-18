На Сахалине проверят все объекты ЖКХ после падения ребенка в канализационный колодец

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проверить состояние всех канализационных колодцев, люков, а также подвалов и крыш во всех 18 муниципалитетах островов. Об этом сообщается в официальном канале главы региона в Telegram .

"Масштабное обследование объектов ЖКХ начинается во всех районах Сахалинской области. Курировать эту работу будет региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства. О необходимости внеплановой проверки губернатор заявил после инцидента с пятилетней южно-сахалинкой Яной Хайрулиной", - говорится в сообщении.

Пятилетняя девочка 17 января вечером ушла на прогулку и не вернулась домой. Поиски вели спасатели, правоохранительные органы и волонтеры. В тот же день ребенок был найден живым в колодце канализационного люка. Девочку доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В администрации Южно-Сахалинска журналистам рассказали, что мэр города Сергей Надсадин инициировал проверку. Сейчас идет поиск владельца люка. "Я распорядился срочно разобраться во всех деталях произошедшего, определить и наказать лиц, ответственных за состояние коммуникаций в этом районе. Эту работу проведем с привлечением СМИ, максимально открыто. Это вопиющий случай. Слава богу, ребенок жив. Благодарю всех, кто помогал искать девочку", - цитирует пресс-служба мэрии главу областного центра.