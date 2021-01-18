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На юге России ожидаются сильные морозы, снегопады и гололедица

Синоптики предупредили о налипании мокрого снега
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сильные морозы, снегопады, метели, гололедица и налипание снега прогнозируются на юге европейской части России в понедельник и вторник. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предупредив, что такая погода представляет опасность.

"Очень теплая погода была на юге в первой декаде, но уже в понедельник температура очень сильно понижается. Выпущено даже экстренное предупреждение, что в Крыму 18-19 января сильные морозы. Ночью будет минус 8-10. Это опасное явление", - сообщил он.

Кроме того, на юге европейской части России ожидается сильный снег, метели, гололедица, порывы снега будут достигать 25 м/с. В республиках Северного Кавказа будет наблюдаться также налипание мокрого снега.

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