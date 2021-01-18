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Власти Южно-Сахалинска рассказали о состоянии девочки, упавшей в канализационный люк

Ребенок не получил серьезных травм

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, упавшая в канализационный люк в пригороде Южно-Сахалинска, не получила переломов и серьезных травм. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации города.

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"Состояние ребенка удовлетворительное. Серьезных травм нет", - рассказали в мэрии. Ребенок сейчас находится в больнице и проходит полное обследование.

Пятилетняя девочка в пригороде Южно-Сахалинска 17 января вечером ушла на прогулку и не вернулась домой. Поиски вели спасатели, правоохранительные органы и волонтеры. В тот же день ребенок был найден живым в колодце канализационного люка. Девочку доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проверить состояние всех канализационных колодцев, люков, а также подвалов и крыш во всех 18 муниципалитетах островов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в свою очередь инициировал собственную проверку.

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