{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ВОЗ рассказали, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными

В большинстве случаев этот период составляет восемь-девять дней, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете", фрагмент которого опубликован в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - отметила Вуйнович изданию.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода. Как сообщала в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter на странице ВОЗ, эксперт организации Мария ван Керкхове, у большинства заразившихся симптомы развиваются через пять-шесть дней после инфицирования.

По данным организации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 93,19 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 683 тыс., количество летальных исходов возросло почти на 12,9 тыс., превысив 2,01 млн.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
Пандемия COVID-19
Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, число летальных исходов составляет 2 029 938
Читать полностью