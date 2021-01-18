В Верхоянске и Оймяконе зафиксировали 50-градусные морозы

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Температура ниже минус 50 градусов зафиксирована в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, несколько классов освободили от очного посещения школы.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Верхоянского района, от очного посещения занятий 18 января освобождены все школьники. Температура в районе упала до минус 56 градусов, при этом детские сады продолжают работать.

Как сообщили в управлении образования Оймяконского района, в поселке Артык и селах Оймякон и Ючюгей температура составила 56 градусов мороза, в этих населенных пунктах от очных уроков освобождены все ученики. В селах Орто-Балаган, Томтор и Терют зафиксирована температура минус 54 градуса, не учатся очно ученики с первого по девятый классов. В поселке Усть-Нере - минус 52 градуса, не пошли в школы первые - пятые классы.

В столице Якутии также наблюдаются морозы. Температура утром в Якутске составила минус 48 градусов, очно учатся только ученики с девятого по 11-е классы. Из-за холодов городское управление образования издало приказ о переходе первых - восьмых классов на дистанционное обучение до 18 января включительно.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.