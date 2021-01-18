На Камчатке создадут эколого-просветительский центр

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Эколого-просветительский центр создадут в 2021 году у подножия Авачинского вулкана на Камчатке. Природный парк "Вулканы Камчатки" получил на эти цели президентский грант в 6 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

"Центр будет состоять из двух частей. Первая - экспозиция, где мы будем рассказывать об уникальных объектах флоры и фауны, вторая - лекционное пространство, где на регулярной основе будут проводиться различные мероприятия, в том числе обучение студентов проекта "Школа защитников природы" <…> Открытие центра мы намерены приурочить к ежегодному празднику - Дню вулкана, который отмечают в Камчатском крае в августе", - приводятся в сообщении слова директора природного парка "Вулканы Камчатки" Любови Тимофеевой.

Планируется, что информационный центр ежегодно будут посещать около 50 тыс. человек. Проект обустройства подножия Авачинского вулкана стал победителем конкурса президентских грантов. Он получил федеральную поддержку в размере более 6 млн рублей.

Авачинский вулкан находится к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Его высота - около 2,7 тыс. м. Авачинский перевал - популярное место отдыха камчатцев и гостей полуострова. В последние годы подножие исполина стало подвергаться серьезной антропогенной нагрузке.