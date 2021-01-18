Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 18 января. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 95 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразились 95 003 533 человека, из них 2 029 938 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (23 928 643) приходится на США, далее следуют Индия (10 557 985) и Бразилия (8 488 099).

Россия, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования. По данным российского федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 568 209 случаев заражения, выздоровели 2 960 431 человек, умерли 65 566. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.