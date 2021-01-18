В НАО и на севере Коми отменили занятия в школах 1-8-х классов

ТАСС, 18 января. Занятия в школах Ненецкого автономного округа и заполярной Воркуты в Коми в понедельник отменены для 1-8-х классов из-за морозов до минус 36 градусов, сообщается на официальных ресурсах регионов.

"18 января для 1-8-х классов первой и второй смены в школах Нарьян-Мара и Искателей установлен актированный день. По усмотрению родителей возможно непосещение учебных занятий учащимися этих классов. При этом учебный процесс продолжается: для ребят, пришедших в школу, занятия проводятся, а школьники, оставшиеся дома, выполняют задания, внесенные в электронный дневник", - говорится в сообщении пресс-службы администрации округа. В Ненецком округе в понедельник минус 36 градусов, без ветра.

В Республике Коми в понедельник отменены занятия для 1-8-х классов в Воркуте, где ожидается до 29 градусов мороза в сочетании с ветром порывами до 14 м/с и слабой метелью. На остальной территории Коми погодные условия чуть мягче, однако большинство муниципалитетов в понедельник отменили занятия для начальной школы.

"Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара информирует, что, по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, температура наружного воздуха на 06:00 мск 18 января составила 26 градусов Цельсия, ветер 1-2 м/с. В связи с этим 18 января занятия в 1-4-х классах в муниципальных образовательных учреждениях города Сыктывкара отменяются", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Сыктывкара. Школьники 1-4-х классов не учатся в понедельник также в Усинске, Печоре, Вуктыле и многих районах Коми.

По данным ЦГМС республики, в северных районах региона сохраняются 30-градусные морозы. На этой неделе они вернутся и на юг региона. "Вслед за циклоном распространится новая волна арктического воздуха, до минус 40 градусов и ниже ожидается в приполярных районах и в Заполярье, а также в Предуралье. Прогнозируется, что минимальная температура воздуха будет понижаться до минус 28-35 градусов. В восточных районах со среды ожидается до минус 37-42 градусов, местами до минус 45 градусов", - прогнозирует региональная метеослужба.

В Архангельской области, где на прошлой неделе стояли морозы на 10-17 градусов ниже климатической нормы, в понедельник потеплело, в Онежском районе до минус 5 градусов. По данным Севгидромета, к концу недели сюда вернутся 30-градусные морозы.