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Пандемия COVID-19

СМИ: новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии

По данным Munchner Merkur, речь идет о вспышке в клинике города Гармиш-Партенкирхен. Новый штамм выявили у троих зараженных

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Новая вариация коронавируса выявлена на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Об этом сообщила в понедельник газета Munchner Merkur.

По ее информации, в больнице заразились 73 человека - как сотрудники, так и пациенты. У троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

Анализы были направлены для дальнейшего исследования в берлинскую клинику Charite. Специалисты выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации, но пока не знают, каковы ее особенности.

Всего в мире, по оценке Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает так называемый британский штамм из-за высокой заразности.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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