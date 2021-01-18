Аксенов пообещал наказать чиновников, допустивших снежный коллапс на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Служебные проверки пройдут в отношении чиновников, которые ответственны за содержание дорог, но не справились со своей задачей во время прошедшего в выходные снегопада. Могут последовать организационные решения, заявил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"У нас снегопад два дня. Снег хорошо для сельхозников и так далее, но ситуация с уборкой дорог была отвратительная. Решения, в том числе и организационные, завтра - послезавтра", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в Симферополе работа по уборке снега "была организована архиплохо". Сложная ситуация была на трассе "Таврида", которая проходит через весь Крым и сейчас является главной магистралью полуострова: "была пробка - до пяти часов в ручном режиме расталкивали".

"У нас ответственность несет за расчистку дороги федеральная служба, но это не снимает ответственности с должностных лиц Республики Крым, которые работу должны были организовать и контролировать. Сейчас в ручном режиме подняли технику МЧС, с министерством обороны проговорили. Сейчас опять авария на трассе, опять пробка. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны - без вариантов", - подчеркнул Аксенов.

В минувшие выходные ГУ МЧС РФ по Крыму предупреждало об очень сильном снеге, метели и усилении ветра до 25 м/с на юге и востоке полуострова. Снежные заносы и многокилометровая пробка образовались 16 января на трассе Симферополь - Алушта - Ялта, тогда отмечалось, что проезд будет закрыт до 18:00 для расчистки. В воскресенье в пресс-службе МЧС России также сообщили, что специалисты аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Крыму ликвидировали заторы на дорогах в районе Ангарского и Грушевского перевалов. В тот же день в Ленинском районе Крыма спасатели отбуксировали 19 застрявших в снегу автомобилей.