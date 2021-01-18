Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг на основе электронных документов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россияне смогут получать госуслуги без обязательного предоставления бумажных документов. Обеспечить такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, правительству вместе с комиссией Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" надлежит "обеспечить возможность использования гражданами на альтернативной основе электронных документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носителе".

Также Путин потребовал "проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции".

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, от которых президент ждет доклад до 1 февраля, а далее - раз в полгода.