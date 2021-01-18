В России за сутки выявили 22 857 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 857, до 3 591 066. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда стало известно о 22 850 заразившихся. В воскресенье, 17 января, штаб сообщал о 23 586 заболевших.

В относительном выражении прирост числа заразившихся третий день не превышает 0,7%. Наименьшие темпы распространения инфекции были зарегистрированы в Туве, Ненецком и Чукотском автономных округах (0,2%), на Ямале и в Еврейской автономной области (0,3%).

За сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 287 заразившихся, в Подмосковье - 1 381, в Нижегородской области - 479, в Ростовской - 393, в Свердловской - 390.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, возросло в стране до 546 265, следует из данных штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 333. Всего вылечились 2 978 764 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 83% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 240 пациентов в Московской области, 1 168 - в Санкт-Петербурге, 502 - в Хабаровском крае, 467 - в Нижегородской области, 399 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 471 против 481 днем ранее. Всего от инфекции умерли 66 037 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 55 пациентов в Санкт-Петербурге, 25 - в Красноярском крае, 23 - в Московской области, 18 - в Краснодарском крае, 17 - в Свердловской области.