В Москве за сутки выявили 3 679 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 679, это минимум с 4 января. Всего в столице с начала пандемии выявили 895 327 инфицированных, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%. Днем ранее было выявлено 4 012 заболевших.

За сутки в городе умерли 73 пациента. Общее число летальных исходов достигло 12 541.

В столице были выписаны по выздоровлению 4 009 пациентов за сутки. За все время выздоровели 743 349 человек. В настоящее время продолжают лечение 139 437 человек.

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