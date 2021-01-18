Власти Брянской области не будут отменять масочный режим в связи с вакцинацией от COVID-19

ТАСС, 18 января. Правительство Брянской области не планирует смягчать требование по использованию жителями средств индивидуальной защиты, несмотря на начавшуюся в регионе массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник в прямом эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Человек, который вакцинировался, все равно может быть переносчиком инфекции. До тех пор, пока не будет коллективного иммунитета, нужно носить средства индивидуальной защиты - маски. Маски никто не отменял, и никто не будет отменять", - сказал Богомаз.

Он отметил, что при принятии каких-либо решений об ограничительных мерах власти опираются на рекомендации специалистов в области медицины и эпидемиологии.

По словам Андрея Богомаза, в регион уже поступило почти 17 тыс. доз вакцины, из них более 14 тыс. уже распределены между медучреждениями. "Всего у нас 31 лечебное учреждение, где создано 40 кабинетов, участвующих в данной программе. С сегодняшнего дня мы начинаем прививать людей, которые находятся в зоне риска, это и [жители] старше 60 лет, и наши медики, и наши учителя, и все желающие", - добавил он.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Брянской области с 17 марта. По данным оперативного штаба, к 17 января в регионе выявлено 26 657 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 707 человек, 220 пациентов умерли.

В Брянской области сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, кафе и кинотеатров, а в дневное время заведения могут работать при загрузке не более чем на 50%. При этом количество участников торжественных мероприятий, в том числе свадебных банкетов, ограничили до 30. Приостановлена работа детских игровых комнат, размещенных в торговых и культурно-досуговых центрах. До 31 января продлена обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65 лет, до 2 февраля действует запрет на корпоративы и посещение ТЦ несовершеннолетними без взрослых.