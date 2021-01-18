В Азербайджан направили новых пиротехников МЧС РФ для разминирования территории Карабаха

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. МЧС России направило дополнительную группу своих пиротехников для разминирования Агдамского района Нагорного Карабаха, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в город Гянджа Республики Азербайджан. Специалисты пополнят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе в рамках гуманитарной миссии", - сказали в МЧС.

В группировку вошли специалисты ведомственного центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра. Вместе с ними летит робототехнический комплекс на базе гусеничной машины и автомобиль-мультилифт для безопасной перевозки тяжелых грузов. Чуть раньше в район уже прибыли 20 пиротехников МЧС.

Трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября 2020 года и позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые велись там с 27 сентября 2020 года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. В Армении подписание заявления вызвало протесты оппозиции, которая называет этот документ по сути капитуляцией и требует незамедлительной отставки Пашиняна.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.