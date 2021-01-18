В Северной Осетии к апрелю планируют привить от коронавируса около 30% населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Около 30% населения Северной Осетии планируется вакцинировать от новой коронавирусной инфекции к апрелю этого года. Об этом журналистам сообщила замминистра здравоохранения республики Тамара Томаева.

"Минздрав планирует к апрелю провакцинировать от коронавируса около 30% населения Северной Осетии. В приоритете - работники социальной сферы, здравоохранения, образования, военнослужащие, сотрудники МВД", - сказала она.

В настоящее время республику уже поступило 1 242 комплекта вакцины "Гам-КОВИД-вак", еще около 1 200 комплектов ожидаются в ближайшие дни. Прививку сделали 433 жителя республики, побочных эффектов ни у кого из них не наблюдалось.

Наряду с поликлиниками Владикавказа прививку начали делать в самом отдаленном Моздокском районе. В город Моздок направили порядка 400 доз вакцины.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 13 587 человек (+80 за сутки), из них: 12 821 выздоровели, 105 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 661.