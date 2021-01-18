МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва переходит к массовой вакцинации от коронавируса, в том числе силами выездных бригад. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что уже 190 тыс. жителей столицы сделали прививку.

"В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тыс. москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тыс. - записались на процедуру. По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад", - сказала Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМ. Это очень удобно, так как москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19. Все санитарно-эпидемиологические требования здесь обеспечиваются. Власти поблагодарили руководство ГУМ, которое предоставило такие условия для организации вакцинации.

Заммэра добавила, что также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, их количество увеличат.

"С 18 января в ГУМ начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. <...> В ГУМ соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для проведения вакцинации от COVID-19. Сейчас в главном магазине страны работает один пункт, вскоре откроется дополнительный", - уточнила Ракова.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно. В ближайшие дни сделать прививку против коронавируса можно будет во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМ, фудмолле "Депо", Геликон Опере в любой удобный день. Также вакцинация будет проводиться в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", COLUMBUS и "Калейдоскоп".

О работе бригад

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах "Саларис" и "К-153". В торговых центрах COLUMBUS и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечить вакцинацию вторым компонентом.