Лавров: МИД работает с юристами-международниками для защиты прав журналистов из России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия работает с юристами-международниками для борьбы с нарушениями прав журналистов русскоязычных СМИ в других странах. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Продолжим добиваться от международных структур вменяемых действий, но параллельно мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды <...> уже работаем с юристами-международниками, будем использовать Фонд защиты прав соотечественников, который у нас существует и который будет готов помогать журналистам", - подчеркнул он.

Лавров заверил, что МИД России предпринимает серьезные шаги для защиты прав российских журналистов и сотрудников русскоязычных СМИ в других странах. По его словам, важно не только продекларировать свое неприятие подобных нарушений в отношении журналистов, но и задействовать для исправления ситуации международные механизмы.

"Когда такие вещи случаются, когда у нас есть неоспоримые, неопровержимые факты грубейшего нарушения свободы средств массовой информации, да еще и с угрозой завести уголовное дело, то те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах, <...> не могут оправдать то, что делается с вами [журналистами], таких случаев немало <...>, - заметил Лавров. - Но мы-то хотим задействовать механизмы, которые существуют в соответствующих конвенциях и которые требуют от соответствующей страны исправить подобные нарушения". По словам министра, эти механизмы "должны не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". "Наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке", - констатировал глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о задержании журналистов Sputnik в Латвии, Лавров отметил, что Москва будет поддерживать это СМИ в частности потому, что "граждане любой страны, в том числе Латвии, имеют право на альтернативные источники информации".