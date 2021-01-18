ВЦИОМ: траты россиян на празднование Нового года выросли на 19%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расходы россиян на празднование Нового года увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом, в среднем они составили 17 161 рубль. Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы в понедельник на сайте организации.

"Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль - на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 рублей) ", - сообщается на сайте. В частности, траты на подарки составили 6 782 рубля, а на новогодний стол - 5 688 рублей.

Почти четверть респондентов (23%) получили в подарок конфеты, напитки и деликатесы, каждый пятый опрошенный был одарен косметикой и парфюмерией. Популярными подарками остались сувениры (11%), одежда или обувь (11%), а также бытовая техника (11%).

Канун 2021 года 76% соотечественников встретили дома, а 9% - в гостях. На даче отметить праздник предпочли 5% опрошенных. ВЦИОМ до Нового года опрашивал россиян, какой отдых был бы идеален для них в каникулы. Большинство (38%) выбрали отдых дома, затем 37% - различные активности: катание на лыжах, санках и другие виды зимнего спорта (чаще всего этот вариант выбирали молодые россияне - 55% среди 25-34-летних). Также многие хотели навестить родственников и друзей (32%) и совершить поездки по памятным местам и сходить на экскурсии (26%).

Праздничными каникулами удовлетворены более половины опрошенных - 61%, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Четверть соотечественников гуляла на природе, 23% ходили в гости. Многие катались на лыжах, коньках и санках (19%) и ездили за город (10%). Путешествовали по городам России 23% опрошенных. Популярными направлениями стали Москва (7%), Санкт-Петербург, Казань и Калуга (по 2%). На путешествие россияне в среднем потратили 7 635 рублей. Работавших в каникулы стало больше на 6% - с 15% до 21% по сравнению с прошлым годом.

Исследование проводилось с 30 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.