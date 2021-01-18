Власти Подмосковья намерены сократить количество коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют сократить количество инфекционных коек в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией на фоне снижения количества выявляемых случаев заражения. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас хорошие новости: мы видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду <...> приступить к сворачиванию коек. Особенно это касается таких муниципалитетов, как Реутов, Бронницы, Щелково, Воскресенск, чуть позже - родильный дом в Балашихе также заработает на стандартную, как и ранее планировалось, помощь", - сказал Воробьев.

Прививочная кампания

Около 3 млн жителей Московской области планируется вакцинировать против новой коронавирусной инфекции. "Поставлена задача вакцинировать от ковида порядка 3 млн человек", - сказал Воробьев.