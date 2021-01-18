Главархив Москвы запустил онлайн-выставку о московском транспорте

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главархив и центры госуслуги запустили совместную онлайн-выставку о московском транспорте. Она доступна на портале комплекса социального развития "Я дома", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главархива.

"Центры госуслуг и Главархив открыли первую выставку в этом году "Развитие городского транспорта" в рамках культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории". Она рассказывает о том, как развивался московский транспорт - от конки до электробуса, а также о строительстве Московского метрополитена. Экспозиция доступна на портале комплекса социального развития "Я дома", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что даты первого запуска трамвая, автобуса, троллейбуса, метро, длина их маршрутов и количество пассажиров представлены в инфографике выставки. В ней собраны самые значимые цифры и показатели, связанные с достижениями московского городского транспорта. Архивные документы и фотографии покажут, как выглядели дороги, каким общественным транспортом пользовались жители.

"Ознакомившись с материалами, жители узнают, какое событие послужило толчком к появлению подземки. Так, 6 января 1931 года весь наземный транспорт остановился из-за сильного снегопада. Москвичи не могли воспользоваться ни трамваем, ни автобусом, ни такси. Машины не двигались, жизнь столицы замерла. Тогда власти приняли решение о создании метрополитена - транспорта, не зависящего от погодных условий", - добавили в пресс-службе.

Посмотреть материалы можно в любое время как с компьютера, так и с мобильного устройства. Стенды выставки также размещены в центрах госуслуг и открыты в часы работы офисов. Районные центры "Мои документы" работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы - с 10:00 до 22:00.