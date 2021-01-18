Сенатор от Башкирии не видит больших рисков в связи с внедрением в регионе ковид-паспортов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова не видит серьезных рисков в связи с введением ковид-паспортов в регионе, она считает полезным посмотреть на опыт региона в режиме пилотного проекта. При этом сенатор не исключила внесения изменений в федеральное законодательство в дальнейшем, чтобы избежать перегибов при использовании таких документов, если эксперимент будет признан успешным.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве, что власти республики вводят практику ковидных паспортов.

"В этом шаге я вижу положительный момент, связанный с тем, чтобы приобрести опыт, попробовать и посмотреть, как будет работать система, как она согласовывается с цифровыми технологиями, с правами человека. Посмотреть, взвесить все за и против. Я не вижу в этом больших рисков", - сказала Гумерова ТАСС.

По ее мнению, Башкирия вполне может стать таким пилотным регионом. "И дальше, уже взвесив все плюсы и минусы, можно было бы принимать решения в других субъектах РФ, безусловно, посоветовавшись с общественностью, с жителями и т. д.", - уточнила сенатор.

Она отметила, что получение ковидных паспортов будет абсолютно добровольным. "Если человек не хочет получать этот паспорт, то его никто не заставит сдавать анализ на антитела или вакцинироваться и т. д. Но это позволит видеть общую картину. И будет стимулировать к вакцинации", - полагает Гумерова.

Исключить перегибы

"Главное, чтобы не было перегибов, чтобы отсутствие ковид-паспорта даже в конкретном субъекте не было причиной того, что человеку нельзя пойти на массовые мероприятия или еще как-то ущемить его права, чтобы это не стало инструментом манипуляций", - сказала парламентарий.

Гумерова не исключила, что в дальнейшем может потребоваться внесение изменений в законодательство РФ с целью определения понятия ковидного паспорта и правил его применения, чтобы избежать любых перегибов регулирования в этой сферы. "Я думаю, что это можно сделать [вносить изменения в законодательство], но только после широкого обсуждения. Понять, что мы заносим в этот паспорт, как это все регулируется, кем. Для этого полезно будет провести эксперимент в пилотных регионах, где возможно будет это все апробировать на добровольной основе, и уже потом сделать выводы", - сказала сенатор.

Она добавила, что у таких паспортов должен быть установлен срок действия, поскольку иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, по данным предварительных исследований, сохраняется у человека от трех до пяти месяцев. "Учитывая рекомендации санитарных, надзорных органов, органов здравоохранения, мы будем понимать, что если в январе антитела у человека были, то к июню эта информация должна актуализироваться. У ковид-паспортов должен быть установлен срок действия с учетом научных исследований", - отметила Гумерова.