Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в крещенский сочельник

"Имея веру, мы должны эту веру сопровождать таким образом жизни, чтобы наши грехи и наши преступления, наши злые мысли и наши поступки не становились стеной между благодатью Божьей и нашей жизнью. Вот почему дар благодати Святого духа не только дарует нам возможность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, он заставляет нас думать о том, что означает быть избранниками Божьими, на которых излился божественный дар", - сказал патриарх в проповеди после богослужения.

Святой дух, сказал патриарх Кирилл в проповеди, не превращает человека в сверхчеловека, но открывает человеку возможность быть в общении с Богом и опираться на его силу, через это обретая спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая божественную вечность "как свой настоящий, подлинный и вечный дом". "И мы, празднуя это событие, возносим благодарение Господу за великий дар, который он явил миру через сына своего - Господа Иисуса Христа", - заключил он.

Прямая трансляция богослужения была организована телеканалами "Союз" и "Спас".