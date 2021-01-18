{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Лановой и Купченко останутся в больнице до 20 января

Опасности для здоровья актера Василия Ланового нет, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга народная артистка РСФСР Ирина Купченко останутся в больнице до 20 января. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Василий Лановой останется в больнице до среды, 20 января, - отметил собеседник агентства. - Ирину Купченко, по ее словам, врачи готовы выписать, но она тоже пока останется с мужем в больнице. Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст".

Василию Лановому 16 января исполнилось 87 лет. О том, что у Купченко и Ланового выявлен коронавирус, стало известно 2 января. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Теги
РоссияКупченко, Ирина ПетровнаЛановой, Василий СеменовичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Узбекистане разработали план вакцинации населения "Спутником V"
Замминистра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев сообщил, что дорожную карту отправили в Россию для утверждения
Читать полностью