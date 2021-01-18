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Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус

Министр также отметил, что МИД постепенно с соблюдением всех мер предосторожности возвращается к очному режиму работы
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

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"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, намерен ли он вакцинироваться.

Лавров также отметил, что МИД постепенно с соблюдением всех мер предосторожности возвращается к очному режиму работы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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