Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, намерен ли он вакцинироваться.

Лавров также отметил, что МИД постепенно с соблюдением всех мер предосторожности возвращается к очному режиму работы.