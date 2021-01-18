Археологи создадут музей истории древнего и средневекового Алтая под открытым небом

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Археологи реконструируют погребальные курганы и насыпи в Чемальском районе Республики Алтай, где проходили раскопки. В дальнейшем здесь появится музей под открытым небом, в нем туристы смогут увидеть курганы, конскую упряжь, предметы обихода и украшения людей, живших на Алтае в древности и средневековье. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель проректора по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Николай Серегин.

"В предстоящем полевом сезоне мы планируем расширить исследования в Северном Алтае. У вуза в Чемальском районе есть база практик, где мы активизируем работы и увеличим состав экспедиции. По сути, сейчас мы там занимаемся созданием музея под открытым небом, реконструируем все объекты, которые раскапываем. Это самая популярная зона среди туристов: даже в период пандемии там всегда много посетителей. Это будет музей, который продемонстрирует историю древности и средневековья Алтая. Согласно концепции, здесь туристы смогут увидеть реальные археологические находки и их модели, которые дадут представление о культуре, быте, социальной истории населения Алтая", - сказал Серегин.

Он отметил, что после раскопки и изучения памятников в Чемальском районе археологи воссоздадут внешний вид насыпей курганов. Уже сейчас во время летних полевых работ туристы, проезжающие мимо, интересуются этими насыпям. В ближайших планах - установить здесь баннеры и ограждения. Для создания дальнейшей инфраструктуры понадобится поддержка властей и финансирование в рамках целевых программ. Создание музея позволит решить также вопрос охраны археологических памятников, которые сейчас страдают от высокой антропогенной нагрузки и "черных копателей".

"В музее могут быть представлены реальные археологические находки и их модели, которые продемонстрируют культуру, быт, социальную историю древнего и средневекового населения. Сейчас большинство туристов знают только о самых ярких находках - на плато Укок (где была обнаружена известная как Принцесса Укока мумия молодой знатной женщины, жившей в IV-III веках до н. э.). Наша задача - показать, что и другие районы Алтая богаты на историко-культурное наследие: туристам интересны и вооружение, конское снаряжение, украшения. На Алтае проживали развитые племена, которые взаимодействовали с отдаленными территориями - Китаем и Средней Азией", - подчеркнул собеседник агентства.

О наличии таких контактов свидетельствуют найденные привозные зеркала, шелк, монеты, которые также планируется представить в экспозиции будущего музея наряду с реконструированными насыпями. По мнению Серегина, эти редкие предметы свидетельствуют о том, что кочевые племена Алтая не были изолированы от культурных центров древнего и средневекового мира.