Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" начнется в феврале

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" против новой коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"К масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", - сказала она.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Вакцина Центра им. Чумакова

Голикова также сообщила, что первая партия вакцины Центра им. Чумакова РАН будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тыс. доз в марте текущего года. Ежегодно планируется выпускать 7,5 млн доз.

"Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины планируется начиная со второй половины марта текущего года, центр планирует выпустить в гражданский оборот первую партию - 100 тыс. доз вакцины. Имеющиеся производственные мощности на первом этапе позволяют выпускать порядка 7,5 млн доз вакцины ежегодно", - сказала Голикова.

По ее словам, 19 января центр должен представить в Минздрав РФ пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. "Регистрация ожидается 16 февраля 2021 года", - отметила Голикова.

Иммунитет к коронавирусу появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "Ковивак" Центра им. Чумакова.

"Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", - сказала Голикова.

Она добавила, что вакцина "Ковивак" может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.

"Вакцина "Ковивак" является инактивированной, цельновирионной, очищенной, концентрированной вакциной, вводится двукратно с интервалом в 14 дней. Температура транспортировки и хранения разработанной вакцины составляет плюс 2-плюс 8 градусов", - сказала она.

Голикова отметила, что эффективность вакцины доказана в ходе исследований.