Голикова заявила, что переболевшим коронавирусом пока не стоит торопиться с прививкой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, не должны торопиться с прохождением вакцинации от коронавируса. Об этом сказала вице-премьер России Татьяна Голикова в понедельник на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от COVID-19.

"По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - сказала она.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения началась в регионах России в понедельник. Перейти к ней от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан, поручил 13 января президент РФ Владимир Путин. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".