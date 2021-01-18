Власти рассчитывают привить от коронавируса более 68 млн россиян

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют привить от коронавируса 68,6 млн россиян, сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения России, или 68,6 млн человек", - сказала она на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

По словам Голиковой, это цифра не окончательная и может измениться. Ученые продолжат следить за уровнем развития инфекции.

Предварительный график вакцинации предполагает, что за первый квартал 2021 года возможность привиться от коронавируса получат более 20 млн граждан РФ.

"Согласно сегодняшнему предварительному графику, <...> в первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн наших граждан", - сказала Голикова.

Массовая вакцинация всех желающих категорий населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V", разработанной институтом Гамалеи, или "Эпиваккороной", разработанной научным центром "Вектор". Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований научным центром имени Чумакова.