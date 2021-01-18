Ученые МЧС предупредили о рисках схода лавин в горных районах Северного Кавказа и Сочи

ТАСС, 18 января. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о рисках схода лавин на текущей неделе на территории Камчатского края, в Сахалинской области, а также в горных районах Северного Кавказа, Краснодарского края и Адыгеи. Об этом в понедельник журналистам сообщили в институте.

"По оценке экспертов ВНИИ ГОЧС, в период с 18 по 25 января прогнозируется значительная степень лавинной опасности на территории Камчатского края, в двух муниципальных образованиях Сахалинской области, а также в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше 2 000 м, а в Сочи - свыше 1 500 м", - говорится в сообщении.

Территориальным органам МЧС данных субъектов рекомендуется усилить контроль за прибытием в места отдыха туристических групп и их регистрацией, проводить разъяснительную работу с отдыхающими о правилах безопасности.