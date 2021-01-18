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Пандемия COVID-19

Минздрав пообещал вскоре сообщить о длительности сохранения иммунитета после COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией не проходят вакцинацию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует в скором времени сообщить о том, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, не проходят на сегодняшний день вакцинацию. Мы собираем научные данные по этому вопросу, в скором времени выработаем рекомендации по длительности сохранения иммунитета", - сказал Мурашко на брифинге в доме правительства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 95 млн человек, свыше 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 591 066 случаев заражения, выздоровели 2 978 764 человека, умерли 66 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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