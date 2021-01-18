Мурашко сообщил, что надзорная система РФ по контролю за вакцинами признана качественной

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот в России, проходит многоступенчатый контроль качества. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что надзорная система РФ по контролю за вакцинами была признана качественной.

"По вопросам контроля качества вакцины РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения в 2016 году, и надзорная система РФ по контролю качества вакцин признана качественной. Сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества", - сказал он на брифинге в доме правительства.

Мурашко уточнил, что сначала сам производитель получает лицензию, проводит лабораторный контроль качества вакцин. За этим следует проверка Росздравнадзора.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".