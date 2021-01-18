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Мурашко сообщил, что надзорная система РФ по контролю за вакцинами признана качественной

Глава Минздрава уточнил, что сначала сам производитель получает лицензию, проводит лабораторный контроль качества вакцин, за этим следует проверка Росздравнадзора

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот в России, проходит многоступенчатый контроль качества. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что надзорная система РФ по контролю за вакцинами была признана качественной.

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"По вопросам контроля качества вакцины РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения в 2016 году, и надзорная система РФ по контролю качества вакцин признана качественной. Сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества", - сказал он на брифинге в доме правительства.

Мурашко уточнил, что сначала сам производитель получает лицензию, проводит лабораторный контроль качества вакцин. За этим следует проверка Росздравнадзора.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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