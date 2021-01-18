Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день этап стабилизации и снижения мы отмечаем в 72 регионах РФ", - сказала она на брифинге в доме правительства.

Попова заметила, что, несмотря на это, ситуация с заболеваемостью в стране остается достаточно напряженной. "Ежесуточная регистрация более 20 тыс. случаев в РФ - это достаточно высокие уровни", - подчеркнула она. По словам главы Роспотребнадзора, в 13 регионах наблюдается рост заболеваемости.