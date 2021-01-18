Мурашко сообщил, что сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией необязательно

"Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией", - сказал он на брифинге в Доме правительства.

По словам министра, иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины в течение 42 дней. "И через три недели после второго компонента - одни и те же сроки. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать требования безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеется смысл, и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета", - добавил Мурашко.

В понедельник началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".