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Мурашко сообщил, что сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией необязательно

По словам министра здравоохранения, иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины в течение 42 дней
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией не является обязательным, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией", - сказал он на брифинге в Доме правительства.

По словам министра, иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины в течение 42 дней. "И через три недели после второго компонента - одни и те же сроки. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать требования безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеется смысл, и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета", - добавил Мурашко.

В понедельник началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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