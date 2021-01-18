Попова призвала уделить особое внимание вакцинации от COVID-19 работников промышленности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусу реже всего встречается у работников промышленности, поэтому необходимо уделить особое внимание вакцинации этой категории россиян, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Люди на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали и меньше болели. <...> И здесь нужно обратить внимание особое на иммунизацию этой группы", - сказала она на брифинге в правительстве.

Попова добавила, что среди работников промышленности наблюдается наименьший удельный вес лиц с иммунитетом к коронавирусу. При этом наибольший удельный вес среди профессиональны групп имеют медицинские работники, работники образования, торговли и транспорта, добавила Попова. Кроме того, особое внимание нужно уделить вакцинации граждан пожилого возраста.

"Люди старше 60 должны были находиться в условиях самоизоляции, и находились, и поэтому вероятность их встречи с вирусом специально была сведена к минимуму. Еще и поэтому люди старшего возраста должны быть сегодня проиммунизированы, чтобы защитить их от встречи с вирусом, который, к сожалению, не редко заканчивается тяжелым течением, иногда и печальным исходом", - добавила Попова.

Но основной принцип - это массовая иммунизация и свободный доступ к вакцине для каждого жителя страны, заключила глава Роспотребнадзора.

Восемнадцатого января в России стартовала массовая вакцинация против нового коронавируса всех желающих.