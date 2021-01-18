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Пандемия COVID-19

Мурашко посоветовал россиянам старше 55 лет в первую очередь прививаться от коронавируса

По словам министра, приоритетными для вакцинации должны стать пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и ожирение
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рекомендует прививаться от коронавируса в первую очередь россиянам старше 55 лет. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"С учетом наших данных по течению заболевания, наблюдению клинического течения, данных регистров, мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории возрастных лиц имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая <...> летальный исход. Эта категория наиболее сегодня нуждается в вакцинальной защите", - сказал он на брифинге в доме правительства.

Также, по его словам, приоритетными для вакцинации должны стать пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и пациенты, имеющие ожирение. Мурашко отметил, что показания и противопоказания четко отражены в инструкции вакцинных препаратов.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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