Мурашко посоветовал россиянам старше 55 лет в первую очередь прививаться от коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рекомендует прививаться от коронавируса в первую очередь россиянам старше 55 лет. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"С учетом наших данных по течению заболевания, наблюдению клинического течения, данных регистров, мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории возрастных лиц имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая <...> летальный исход. Эта категория наиболее сегодня нуждается в вакцинальной защите", - сказал он на брифинге в доме правительства.

Также, по его словам, приоритетными для вакцинации должны стать пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и пациенты, имеющие ожирение. Мурашко отметил, что показания и противопоказания четко отражены в инструкции вакцинных препаратов.