Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

"С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", - сказал он.

При этом уже с сегодняшнего дня, уточнил вице-премьер, запись на вакцинацию через портал госуслуг и мобильное приложение запускается в тестовом режиме в регионах. Для выполнения поручения президента запись на вакцинацию реализована через базовую форму записи к врачу, отметил он.

Чернышенко также добавил, что на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации. "Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы, например, не получается записаться на вакцинацию, или не хватает или отсутствует вакцина. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работы врачей, пожалуйста, тоже пишите, а мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", - сказал он.

Обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг до 31 января Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву в декабре 2020 года. Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы.