{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд президентских грантов получит 2 млрд руб. на софинансирование проектов НКО в регионах

Фонд до 15 февраля принимает запросы от глав субъектов на софинансирование в 2021 году расходов, предусмотренных в региональных бюджетах на поддержку таких организаций

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Субсидия для Фонда президентских грантов в 2021 году будет увеличена с 8 млрд до 10,2 млрд рублей в связи с софинансированием проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в регионах. Как отмечается в понедельник на сайте Кремля, до 15 февраля фонд принимает запросы от глав субъектов РФ на софинансирование в 2021 году расходов, предусмотренных в региональных бюджетах на поддержку таких организаций.

Гранты будут предоставляться в размере, не превышающем сумму, заложенную регионом, но не более 150 млн рублей на один субъект РФ. Главное условие выделения грантов - организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе открытых и прозрачных конкурсов. Фонд президентских грантов будет осуществлять мониторинг проведения таких конкурсов и оказывать необходимое содействие их организаторам, добавили в Кремле.

"Гранты учреждены по решению президента в дополнение к финансированию, предоставляемому структурам гражданского общества напрямую по итогам конкурсов президентских грантов. В этих целях плановая субсидия фонду на 2021 год увеличена с 8 до 10,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года на заседании Государственного совета Путин рекомендовал главам регионов проводить собственные конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, используя опыт Фонда президентских грантов.

Подробная информация об условиях и порядке предоставления грантов содержится на официальном сайте фонда - президентскиегранты.рф. Положение о порядке софинансирования расходов было принято 14 января на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента под председательством первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Узбекистане разработали план вакцинации населения "Спутником V"
Замминистра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев сообщил, что дорожную карту отправили в Россию для утверждения
Читать полностью