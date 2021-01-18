Фонд президентских грантов получит 2 млрд руб. на софинансирование проектов НКО в регионах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Субсидия для Фонда президентских грантов в 2021 году будет увеличена с 8 млрд до 10,2 млрд рублей в связи с софинансированием проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в регионах. Как отмечается в понедельник на сайте Кремля, до 15 февраля фонд принимает запросы от глав субъектов РФ на софинансирование в 2021 году расходов, предусмотренных в региональных бюджетах на поддержку таких организаций.

Гранты будут предоставляться в размере, не превышающем сумму, заложенную регионом, но не более 150 млн рублей на один субъект РФ. Главное условие выделения грантов - организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе открытых и прозрачных конкурсов. Фонд президентских грантов будет осуществлять мониторинг проведения таких конкурсов и оказывать необходимое содействие их организаторам, добавили в Кремле.

"Гранты учреждены по решению президента в дополнение к финансированию, предоставляемому структурам гражданского общества напрямую по итогам конкурсов президентских грантов. В этих целях плановая субсидия фонду на 2021 год увеличена с 8 до 10,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года на заседании Государственного совета Путин рекомендовал главам регионов проводить собственные конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, используя опыт Фонда президентских грантов.

Подробная информация об условиях и порядке предоставления грантов содержится на официальном сайте фонда - президентскиегранты.рф. Положение о порядке софинансирования расходов было принято 14 января на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента под председательством первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.