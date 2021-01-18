В Молдавии началась подготовка к регистрации вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Молдавия имеет договоренности с Россией о поставке нескольких сотен тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", в стране уже идет подготовка разрешительных документов для ее использования. Об этом сообщил в понедельник на брифинге лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.

"В ходе моей поездки в Москву я договорился с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства. Знаю, что начата подготовка к регистрации этой прививки в Молдавии. Надеюсь, не будет создано искусственных препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинев", - сказал он.

В Молдавии на прошлой неделе утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. К этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз препарата, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис. Пока неизвестно, какая это будет вакцина - Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе - остального населения.

В ноябре 2020 года занимавший на тот момент пост премьер-министра республики Ион Кику обратился за содействием в получении вакцины от коронавируса к России и странам ЕС. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявляла, что она не против, если в республику поступит и российская вакцина. В Молдавии, где число заразившихся коронавирусом накануне превысило 152 тыс. (около 4% населения страны), с 30 ноября 2020 года действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, срок его действия заканчивается 15 февраля.