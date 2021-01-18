Осужденная в Калининграде за госизмену попросила президента России о помиловании

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Антонина Зимина, приговоренная судом в Калининграде к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, подала прошение о помиловании президенту России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник отец осужденной Константин Зимин.

"Да, прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она [Антонина Зимина] по-прежнему не признает, - сказал собеседник агентства, добавив, что дочь сообщила ему о поданном прошении по телефону. - Сегодня ей разрешили первый звонок после Нового года", - уточнил он.

Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал Зимину и ее супруга Константина Антонца виновными по ст. 275 УК России ("Государственная измена"). Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей, Антонец - к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей. Супруги вину не признают и считают свое дело сфабрикованным.

Защита осужденных 10 января подала апелляцию на решение калининградского суда. Она будет рассматриваться апелляционным судом в Москве. "Где-то в первых числах марта мы ожидаем [рассмотрения апелляции]", - уточнил Зимин.

По данным следствия, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также, по данным следствия, в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения.

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.