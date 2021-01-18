Москалькова предложила кабмину рассмотреть вопрос о создании фонда поддержки потерпевших

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос о разработке правовых основ создания и деятельности фонда поддержки потерпевших. Об этом говорится в тематическом докладе омбудсмена "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе", опубликованном в понедельник на официальном сайте уполномоченного.

"Целесообразность создания фонда поддержки потерпевших, откуда им будет оказана необходимая помощь не только в возмещении ущерба, но и вреда (например, вреда здоровью), причиненных преступлением, давно назрела", - говорится в докладе.

В этой связи Москалькова обратила внимание на опыт Казахстана, где уже принят соответствующий закон и был создан фонд компенсации потерпевшим. "Потерпевший получает компенсацию сразу после признания его таковым, не дожидаясь судебного решения по делу", - пояснила она.

Кроме того, омбудсмен рекомендовала кабмину рассмотреть вопрос о подписании Российской Федерацией Европейской конвенции о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений от 24 ноября 1983 года. Это многосторонний договор о государственной компенсации, в том числе трансграничной, потерпевшим в результате уголовных преступлений.

"Россия не участвует в вышеупомянутой конвенции Совета Европы. Однако, представляется, что наше присоединение к ней имело бы смысл и стало бы весомым вкладом как в гармонизацию европейского законодательства, так и важным показателем дальнейшего развития демократии и социальной направленности российского государства", - считает уполномоченный по правам человека.