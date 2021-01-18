Произведенная в Казахстане вакцина "Спутник V" прошла проверку в России

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прошла проверку качества в РФ. Об этом сообщил коррепонденту ТАСС в понедельник директор по производству КФК Владимир Фольмер.

Российский фонд прямых инвестиций 4 декабря заключил соглашение о сотрудничестве с Минздравом Казахстана, и 13 декабря товарищество с ограниченной ответственностью КФК получило субстанцию для производства опытной серии препарата "Спутник V" в объеме 6 тыс. доз. После этого вакцина должна была пройти контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

"Да, мы получили подтверждение, что опытные серии соответствуют качеству. Сейчас ждем паспорта от них [от российской стороны]", - сказал Фольмер.

По его словам, после получения необходимых документов будет запущена процедура регистрации вакцины в Казахстане. "Ориентировочно - начало февраля", - уточнил он. Кроме того, Фольмер отметил, что произведенные образцы выборочно будут направляться на проверку в Россию и в дальнейшем. "Мы делаем анализ здесь [в Казахстане], также образцы и архив направляем в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Они тоже будут контролировать", - добавил директор по производству.

21 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V". Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Ожидается, что массовая вакцинация этим препаратом, произведенным в Казахстане, начнется в феврале. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.